В Орловской области замдира Болховского завода полупроводников пойдет под суд за коммерческий подкуп

Фото: архив "КП"

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя генерального директора АО «Болховский завод полупроводниковых приборов». Ему предъявлено обвинение в коммерческом подкупе.

Из материалов дела известно, что обвиняемый мужчина, в период с августа 2017 года по май 2022 года, незаконно получил от руководителей одного из обществ с ограниченной ответственностью в качестве коммерческого подкупа свыше 685 тысяч рублей за действия в интересах общества.

– Своими действиями обвиняемый способствовал в силу занимаемого им служебного положения беспрепятственному направлению заявок в адрес контрагента, дальнейшему поддержанию между организациями долгосрочных финансово-хозяйственных отношений, своевременной оплаты поставляемой продукции, а также получению прибыли обществом, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время предварительное следствие завершено и уголовное дело направлено в суд.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области.