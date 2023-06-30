В Орловской области вручили жилищные сертификаты пятнадцати детям-сиротам

Фото: пресс-служб а губернатора Орловской области

Жилищные сертификаты на торжественной церемонии вручили руководитель областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Григорий Шайкин и помощник прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Морозов.

Как сообщают в пресс-службе правительства Орловской области, в прошлом году жилищные сертификаты на сумму 32,9 миллиона рублей получили 17 человек.

С начала 2023 года жилищные сертификаты на сумму 3,9 миллиона рублей были предоставлены двум жителям региона из числа детей-сирот, которые они вложили в покупку жилья. На сегодняшний день за счет средств областного бюджета предоставлена возможность получить жилищные сертификаты еще 20 гражданам.

Размер выплаты по каждому жилищному сертификату составляет свыше 2,3 миллиона рублей.