В Орле нашли преступника, ограбившего магазин

В полицию с заявлением обратились представители торговой сети. Работники магазина сообщили, что неизвестный молодой человек открыто похитил из торгового зала продукты питания на сумму порядка 2,5 тысяч рублей. Посетитель набрал товаров, но расплачиваться за них не стал, а после убежал убежал.

В результате проведенных полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в преступлении. Им оказался 27-летний орловец.

– В отношении молодого человека отделом дознания ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьей 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.