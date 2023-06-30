В Орле спасатели освободили пустельгу, попавшую в западню

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

О застрявшей птице спасателям сообщили вечером, 29 июня. Очевидцы рассказали, что животное застряло в слуховом окне подвала дома на улице Осипенко города Орла. Жильцы самостоятельно вынуть ее оттуда не могли и попросили помощи у спасателей.

Вскоре выяснилось, что в подвал действительно залетела хищная птица из семейства соколиных – пустельга. Она была сильно напугана и дезориентирована. В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области рассказали, что для спасателей это привычная работа, подобные вызовы в последнее время – это не редкость.

Птицу спасатели осторожно вытащили и передали в Детский парк Орла.