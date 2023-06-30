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НовостиОбщество30 июня 2023 7:29

До 9 июля орловцы не смогут объехать Нарышкино со стороны Брянска

Причина – ремонт дорожного полотна
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, на двух путепроводах трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, обход Нарышкино дорожники меняют верхний слой покрытия и восстанавливают гидроизоляцию. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва -Бобруйск.

Работы стартовали 30 мая и должны были завершиться 30 июня, но в связи с неблагоприятными погодными условиями, ремонт продлен до 9 июля.

Движение со стороны Брянска осуществляется через поселок Нарышкино. Со стороны Орла схема движения не изменилась.