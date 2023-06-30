В Орловской области массовая гибель пчел могла произойти от пестицидов

. Фото: Елена Зябкина

Массовый мор пчел произошел на территории пяти сельских поселений Ливенского района Орловской области.

С 17 по 19 июня Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело выездные обследования земельных участков, где обрабатывался рапс средствами защиты растений.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, обработка полей производилась ООО «Дано» препаратами 1 и 3 класса опасности для пчел с нарушением срока оповещения пчеловодов о проводимых работах. Кроме того, организация провела обработку негласно. А на границах обработанных пестицидами площадей не были установлены предупреждающие знаки.

По результатам лабораторных исследований установлено наличие в грунте чрезвычайно токсичного для пчел лямбда-цигалотрина.

В настоящее время Россельхознадзор решает вопрос о внеплановой проверки ООО «Дано».