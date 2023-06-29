В Орловской области легализовали труд почти двух тысяч работников

Руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина на заседании областной комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений рассказала о результатах работы по снижению теневой занятости за второй квартал текущего года.

Так, за первые месяцы 2023 года из тени вышли 1,7 тысяч работников различных предприятий Орловщины.

Как отмечает пресс-служба правительства региона, для выявления теневых работников в Орловской области работают телефоны горячей линии, проводится информационно-просветительская работа. В ряде районов, например, в Колпнянском, установлены ящики доверия для сбора сведений о фактах неформальной занятости. Проводятся контрольно-надзорные мероприятия совместно с органами прокуратуры, распространяется тематическая печатная продукция, разъясняющая негативные последствия нелегальной занятости.