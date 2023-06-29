Орловская область получила транспортный кредит размером в более чем полмиллиарда рублей

Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

О том, что транспортную систему Орловской области ждет серьезное преображение рассказал глава региона Андрей Клычков. Совсем недавно. Теперь новые транспортные средства получат и другие муниципалитеты.

На федеральном уровне одобрена региональная заявка на предоставление специального казначейского кредита в размере 534,4 миллиона рублей. Эти средства, по словам губернатора будут направлены на приобретение 70 автобусов для малых городов и сельских территорий области и 37 единиц транспорта для модернизации подвижного состава в целях развития жилищного строительства.

Решение о предоставлении кредита было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Ранее МУП «ТТП» получило партию из 20 низкопольных автобусов. В настоящее время по городу Орлу курсируют 48 единиц современного общественного транспорта.