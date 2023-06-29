Прокурором Покровского района Орловской области назначен Дмитрий Кленышев

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Дмитрия Кленышева назначили на должность прокурора Покровского района Орловской области. Исполняющий обязанности прокурора Орловской области Юрий Пахолков представил его коллективу районной прокуратуры и руководителям поднадзорных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, Кленышев проходил службу в органах прокуратуры Орловской области с 2014 года, работал на различных прокурорских должностях.

Так, Дмитрий Кленышев одно время состоял в должности помощника Ливенского межрайонного прокурора, помощника прокурора Железнодорожного района города Орла, три года работал в аппарате прокуратуре Орловской области на должности прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

С августа 2020 года до настоящего времени занимал должность заместителя прокурора Залегощенского района.