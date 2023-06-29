Бывшему заммэра Орла Роману Игнатушину вынесли приговор

Фото: архив "КП"

Орловский суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Романа Игнатушина. Чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

По данным уголовного дела осужденный мужчина, злоупотребляя должностными полномочиями, не принял своевременно мер по признанию многоквартирных домов в Орле, аварийными, Помимо этого он не принял никаких действий к организации своевременного переселения граждан, проживающих в домах. Преднамеренное бездействие повлекло за собой невключение домов в областную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также перенесение сроков расселения жителей.

Ко всему прочему, из-за того, что не было проведено страховочных мероприятий и работ по усилению конструкций одного из домов, частично обрушилась несущая стена.

Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год.