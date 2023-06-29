Орловчанка, убившая случайного знакомого, предстанет перед судом

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летней орловчанки, которая обвиняется в убийстве.

Из материалов дела известно, что днем, 6 мая, обвиняемая женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась дома у своих знакомых в деревне Полозовские дворы Орловского муниципального округа. Между орловчанкой и 40-летним мужчиной возник словесный конфликт. Мужчина оскорбил обвиняемую, и она нанесла обидчику смертельный удар ножом.

– В установленный законом срок проведение следственных и процессуальных действий завершено. Обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.