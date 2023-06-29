Орловцы, участвовавшие в СВО, смогут пройти бесплатное обучение в вузе

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Правительство РФ расширило перечень категорий граждан, которые могут бесплатно повысить квалификацию или получить дополнительное профессиональное образование в рамках федерального проекта. Теперь возможность пройти обучение в рамках образовательной инициативы появилась у участников специальной военной операции, а также членов семей военных, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

Всю информацию по перечню документов, необходимому для участия в обучении, можно узнать в региональных центрах занятости населения по месту жительства. Стать участниками образовательной инициативы могут жители всех субъектов России.

Так, например, Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС предлагает тысячу бесплатных образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой – он сформирован с учетом потребностей локального рынка труда. Среди направлений подготовки: государственное и муниципальное управление, бухгалтерский учет и анализ, юриспруденция, дизайн, маркетинг и множество других. Обучение проходит в очном и дистанционном формате

С подробной информацией о проекте и правилами поступления можно ознакомиться на сайте. Информация о программах бесплатной переподготовки также размещена в социальных сетях VK, ОК, Telegram. Задать вопросы и оставить обращение можно в кол-центре проекта по телефону: 8 (804) 700-07-70 и электронной почте trudvsem@ranepa.ru.