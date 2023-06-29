В Орловской области собирают гуманитарную помощь для военных медиков

Фото: Сергей Лежнев

О формировании новой посылки в соцсетях рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

В списке новых потребностей – тактические рюкзаки, бинокли, антидроновое ружье, квадрокоптер с тепловизором, тепловизионные монокуляры, инверторный генератор, рации, спутниковая тарелка. Помимо этого, требуются строительные инструменты для благоустройства места дислокации. Это буры, рулонный утеплитель, аккумуляторные шуруповерты с битами, газовые баллоны, мультитулы.

Кроме того, для приготовления еды в полевых условиях необходимо закупить посуду (кастрюли, большие сковороды с крышками, казаны, тарелки) и продукты питания. Из вещей нужно приобрести дождевики, кроссовки, футболки, масхалаты, тактические ремни, спальные складные коврики. В посылку также войдут канцтовары, спреи от комаров, зажигалки, блиндажные свечи и лекарства.

– Одна за одной «летят» орловские посылки на фронт, к нашим героям. Но лишнего на передовой не бывает. Всё идет в дело. Поддержка требуется в постоянном режиме, – отметил Сергей Лежнев.