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НовостиПроисшествия29 июня 2023 6:33

В Орле из пожара эвакуировали пять человек

Причину возгорания предстоит установить специалистам
Елена Зябкина
Фото: архив пресс-службы МЧС России по Орловской области

Фото: архив пресс-службы МЧС России по Орловской области

Возгорание в квартире на втором этаже на улице поселок Кирпичного завода в Северном районе Орла 28 июня, около восьми вечера.Об этом сообщали в пресс-службе МЧС России по Орловской области.

Когда к месту происшествия прибыли пожарные, из окна квартиры на втором этаже шел густой черный дым. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома пять человек.

В результате пожара частично выгорела кухня. Пострадавших в здании обнаружено не было. Известно также, что в тушении пожара принимал участие доброволец.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано семь возгораний.