В Орле двадцатилетний водитель стал виновником ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Как сообщает орловская Госавтоинспекция, ДТП случилось 28 июня. Неопытный водитель на "ВАЗ 2110" ехал по улице Маяковского со стороны улицы Песковская Орла. В 14:50 на перекрестке улицы Маяковского – улицы Нормандия-Неман столкнулся с "Ниссан X-Trail" под управлением 47-летнего водителя, который, в свою очередь, приближался справа.

Таким образом, в результате ДТП водитель и 46-летняя пассажирка "Ниссан" получили травмы. Бригадой скорой помощи пострадавших доставили в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи имени Семашко, после осмотра оба были отправлены домой на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано восемь ДТП.