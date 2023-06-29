Орловец, попавшийся на хранении наркотиков, стал фигурантом уголовного дела

Фото: Нина Соколова

Мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, полицейские задержали в лесополосе недалеко от одного из поселков Орловской области. У него стражи порядка обнаружили и изъяли сверток с предполагаемым незаконным веществом.

Согласно проведенному исследованию, орловец хранил при себе синтетический наркотик весом 0,23 грамма. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, это является значительным размером.

При задержании мужчина пояснил полицейским, что закладку он забирал для собственного употребления.

– Отделом дознания ОМВД России «Орловский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьей 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.