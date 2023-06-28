В орловском храме для раненых военнослужащих шьют хирургические салфетки

Фото: Троицкий храм города Орла.

Несколько месяцев назад прихожанки Свято-Троицкого храма города Орла объединились и создали пошивочное подразделение «Стерильность — фронту». Женщины изготавливают перевязочные материалы для госпиталей ВДВ, куда поступают раненые бойцы СВО. Все необходимое для пошива жертвуют благодетели Троицкого прихода. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

В настоящее время православные волонтеры начали отшивать хирургические салфетки и марлевые медицинские шарики (тампоны). В Троицком храме уже изготовили более трех тысяч таких салфеток и более 200 шариков.

Помимо этого, прихожанки сшили 110 хирургических пеленок, 70 простыней и 150 марлевых ватников. После стерилизации все это поступит в госпитали.