В Орловской области состоится фестиваль патриотической песни Фото: Елена Зябкина

Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «А над Зушей» пройдет 18 июля в 16:00 в Фетовском сквере Мценска. Продемонстрировать свой талант в нем могут и жители Орла в возрасте от 10 до 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Заявки принимаются до 14 июля на электронную почту mbumdk@mail.ru

Фестиваль «А над Зушей» устраивается в честь 80-летия освобождения Орловщины от фашистских захватчиков, а также подвигам орловцев на всем протяжении российской истории.

– Музыкальные произведения эпохи Великой Отечественной войны должны занять основное место при определении репертуара, также это могут быть современные песни об Отечестве, солдатском долге и чести, любви к малой Родине, – отметили в администрации Орла.

Интересно, что выступить на фестивале может как солист, так и вокальный ансамбль.