В Черноземье 41% ипотечных кредитов оформлено по льготной программе

С января этого года клиенты Сбера в Черноземье оформили ипотеки с льготными программами господдержки на сумму около 18,5 млрд рублей. Доля объема ипотечных кредитов по данной программе составила 41%.

В ТОП-3 регионов с наибольшим объемом жилищных кредитов по льготным условиям вошли Воронежская, Курская и Орловская области с показателями – более 9 млрд руб., 2,4 млрд руб., 1,6 млрд руб., соответственно.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Программа господдержки от Сбера действует уже более трех лет. За это время мы ее не раз улучшали. Мы видим активное развитие рынка недвижимости и высокий спрос у наших клиентов на приобретение квартир с использованием ипотечных кредитов по льготным условиям».