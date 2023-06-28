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НовостиОбщество28 июня 2023 11:25

На Дне русского поля пройдет барбекю-фестиваль «Мясная классика»

Орловцев угостят мясными продуктами на любой вкус
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Гастрономический праздник «Мясная классика» состоится 1 июля в 12:00 в поселке Стрелецкий Орловского муниципального округа. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Гостям предложат продукты на любой вкус: от птицы до мраморной говядины, от пельменей до блюд авторской кухни, от бургеров до фирменных лимонадов.

Помимо этого, организаторы обещают, что в рамках барбекю-фестиваля профессиональный шеф-повар холдинга проведет серию ярких мастер-классов, покажет, расскажет и научит готовить самые разные колбаски для гриля и оригинальные гарниры к ним. Созданный кулинарный шедевр можно продегустировать на месте или унести с собой – удивить друзей и домочадцев. Все необходимые продукты при желании орловцы могут купить в выездном супермаркете.