На Дне русского поля пройдет барбекю-фестиваль «Мясная классика»

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Гастрономический праздник «Мясная классика» состоится 1 июля в 12:00 в поселке Стрелецкий Орловского муниципального округа. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Гостям предложат продукты на любой вкус: от птицы до мраморной говядины, от пельменей до блюд авторской кухни, от бургеров до фирменных лимонадов.

Помимо этого, организаторы обещают, что в рамках барбекю-фестиваля профессиональный шеф-повар холдинга проведет серию ярких мастер-классов, покажет, расскажет и научит готовить самые разные колбаски для гриля и оригинальные гарниры к ним. Созданный кулинарный шедевр можно продегустировать на месте или унести с собой – удивить друзей и домочадцев. Все необходимые продукты при желании орловцы могут купить в выездном супермаркете.