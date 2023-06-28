На руководство орловской организации завели уголовное дело за невыплату зарплаты рабочим

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Следственный комитет России по Орловской области по заявлениям работников предприятия возбудил уголовное дело по невыплате заработной платы.

Так, по данным следствия, руководство мусороперерабатывающей организации в городе Новосиле с февраля по май 2023 года допустило образование задолженности по заработной плате перед 16 работниками предприятия в сумме, превышающей 1,9 миллиона рублей.

– Следствием по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также принимаются исчерпывающие меры к погашению задолженности перед работниками, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.