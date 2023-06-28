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НовостиОбщество28 июня 2023 8:50

Орловцы смогут принять участие в новом марафоне по поступлению в вузы РФ

Мероприятие проходит с 26 июня по 3 июля
Елена Зябкина
Фото: Среднерусскийинститут управления – филиал РАНХиГС

Фото: Среднерусскийинститут управления – филиал РАНХиГС

Выпускникам школ предлагают бесплатные образовательные курсы, вебинары, тестирование и консультации по различным предметам, включая математику, физику, русский язык и английский язык. Об этом рассказали в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

В рамках марафона участники могут задавать вопросы экспертам и пользоваться другими образовательными ресурсами, которые могут помочь им подготовиться к поступлению в вузы. В марафоне принимают участие представители ведущих вузов России – РАНХиГС, МГУ, НИУ ВШЭ, Институт стран Востока, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и другие. Пройти марафон все желающие могут бесплатно.

Узнать о процедуре поступления и подать документы в вуз можно и на сайтах университетов. Процедура поступления может немного отличаться в различных вузах и регионах, поэтому абитуриентам стоит обратиться к официальным источникам информации для получения актуальной информации.