Самый чистый воздух среди регионов ЦФО оказался в Орловской области

Орловская область стала первой в топе регионов ЦФО с минимальными суммарными выбросами по итогам 2022 года – 52,4 тысяч тонн. В тройку лидеров среди областей с наиболее чистым воздухом также вошли Костромская – 54,2 тысяч тонн и Ивановская – 57,4 тысяч тонн . Наибольший уровень выбросов зафиксирован в столице – 384 тысячи тонн. Об этом сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

В целом по стране по абсолютной массе атмосферных загрязнений лидируют Красноярский край – 2,83 миллионов тонн, Кемеровская область – 1,66 миллионов тонн и Ханты-Мансийский АО – 1,22 миллионов тонн. Меньше всего вредных веществ в воздухе в Тыве – 12,4 тысяч тонн, Калмыкии – 13,9 тысяч тонн, Севастополе – 14,8 тысяч тонн.

В Орловской области инвестиции в охрану окружающей среды и капремонт основных фондов по охране окружающей среды с 2018 года превысили 6,5 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году – 1,7 миллиарда рублей. Это на 6,5 % больше чем в 2021 году.