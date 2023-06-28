В Орловской области на каждого жителя приходится 2,5 платежные карты

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области продолжает расти популярность безналичных платежей. В первом квартале 2023 года жители области 83,9 миллионов раз оплачивали товары и услуги при помощи карт. Это на 7,3% больше, чем в январе-марте прошлого года. Такую информацию сообщает орловское отделение Банка России.

Помимо этого, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% увеличилось количество пластиковых карт. Сейчас на руках у орловцев находится порядка 1,8 миллиона карт.

Отмечается, что наличные орловцы снимают реже. За первые три месяца этого года жители региона воспользовались банкоматами для получения денег 5,2 миллиона раз. Это на 3,5% процентов реже, чем год назад.