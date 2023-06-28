Орловцы передали гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Посылку получили военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на направлении Кременная-Сватово. В их числе жители Шаблыкинского, Залегощенского, Урицкого и Мценского районов, служащие в реактивной батарее. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в соцсетях

Гуманитарную посылку участникам СВО в руки передал глава Сосковского района. Посылка собиралась силами местных жителей и представителей бизнеса.

Военнослужащим орловцы отправили электрогенератор, бензопилы, строительные инструменты, перчатки, газовые горелки, саморезы, гвозди, электрические приборы, канцелярские товары, принтер, одежду, тактические кроссовки, спреи от насекомых, продукты питания и воду, средства гигиены, а также многое другое.

Кроме необходимых вещей солдатам передали личные посылки и письма от детей со словами благодарности.