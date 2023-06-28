Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области в ДТП пострадала четырехлетняя девочка. Две иномарки встретились в лобовом столкновении.

По данным орловской Госавтоинспекции, 27 июня, 35-летний водитель, управляя "Форд Фокус", ехал по автодароге Калуга – Орел со стороны Орла в направлении Болхова. В 17:40, на 178 километре трассы, выполняя обгон попутной машины, он нарушил требование разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным "Киа Рио" под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала четырехлетняя пассажирка "Киа Рио". После аварии ребенка доставили в НКМЦ имени Круглой, после осмотра девочка отпущена домой на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП.