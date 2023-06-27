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НовостиОбщество27 июня 2023 14:21

Губернатор Орловской области проверил ремонт улицы Коминтерна в поселке Верховье

Работы подрядчик должен завершить до 31 июля
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Глава региона Андрей Клычков проинспектировал капитальный ремонт улично-дорожной сети в Верховье. До сдачи объекта остается чуть больше месяца. Стоимость капремонта участка дороги протяженностью 670 метров превышает семь миллионов рублей.

Рабочие должны будут произвести устройство недостающих бортовых камней, устройство тротуара, восстановление дорожного покрытия, наращивание горловин смотровых колодцев.

– Дорога небольшая, но важная для Верховья. По ней люди добираются на стадион, в парк, Дом культуры. Она ведет к школе и детскому саду. Очень много социальных объектов, поэтому нужно, чтобы дорога была безопасной, – отметил губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, глава региона предложил вместе с жителями организовать «Народную приемку» дороги и оценить, насколько она удобна и безопасна, все ли качественно сделано.