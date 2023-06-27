В Орловской области появились четыре населенных пункта воинской доблести

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На заседании Орловского областного Совета народных депутатов было поддержано предложение комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении населенному пункту почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской доблести».

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, нового звания удостоены деревня Первый Воин Мценского района, село Борилово Болховского района, деревня Соборовка Троснянского района, поселок городского типа Глазуновка Глазуновского района.

Таким образом, орловские депутаты отметили героизм и стойкость защитников Родины, проявленные в годы Великой Отечественной войны при освобождении данных территорий от немецко-фашистских захватчиков, мужество местных жителей.