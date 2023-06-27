Из-за халатности зама директора школы в Орловской области погибли двое детей

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области предъявил обвинение заместителю директора по воспитательной работе одной из общеобразовательных школ Залегощенского района в халатности.

Из материалов дела известно, что обвиняемая женщина не должным образом исполняла свои обязанности при организации школьных соревнований по туризму и краеведению. Она не проследила за учащимися и они ушли купаться в не оборудованном для этих целей месте. 18 июня двое детей утонули.

– В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.