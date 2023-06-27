Губернатор Орловской области проинспектировал реконструкцию стадиона в Верховье

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Глава региона Андрей Клычков в рамках рабочей поездки в Верховский район проконтролировал работы по капитальному ремонту стадиона. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

В настоящее время на спортивном объекте рабочие выполнили демонтаж старых трибун, монтаж новых трибун на 600 мест с навесом, ремонт пешеходных дорожек перед трибунами, установка бытовых помещений, опор освещения, замена входных ворот, установка информационных щитов. Верховцам обещают, что в ближайшее время на стадионе будет установлено цифровое табло, произведена замена футбольных ворот.

– Благоустройство стадиона было сделано по инициативе ЗАО «Славянское». Это наш надежный партнер, и они не первый год помогают, в 2021-2022 годах тоже закупали оборудование. Одной из основных социальных программ ЗАО «Славянское» является развитие спорта. Компания поддерживает футбольные (детскую и взрослую) и хоккейную команды, – отметил Андрей Клычков.