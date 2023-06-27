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НовостиПроисшествия27 июня 2023 10:22

Орловские полицейские нашли женщину, которая сорвала цветы в Детском парке

Административное правонарушение она совершила 17 июня
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба мэрии Орла

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Точная дата преступления с началом полицейской проверки была неизвестна. После отсмотра записей с видеокамер, установленных в Детском парке, стражи порядка установили, что часть цветов была сломана 17 июня.

– В объектив одной из камер попала гражданка, находившаяся в парке со своими детьми. Полицейские провели комплекс мероприятий, в результате которого установили личность данной женщины. Ею оказалась жительница Железнодорожного района города Орла 1982 года рождения. В тот вечер, когда уже стемнело, она сломала несколько веток на кустах роз и унесла цветы, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские составили на орловчанку протокол об уничтожении или повреждении чужого имущества. Известно, что собранные материалы в ближайшее время направят в мировой суд для рассмотрения.

Помимо этого, сотрудники УМВД России по Орлу продолжают выяснять обстоятельства повреждений других растений.