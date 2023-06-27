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НовостиОбщество27 июня 2023 9:12

Многодетные орловцы смогут получить пособия к началу учебного года

Подать заявление на единовременное пособие можно с 1 июля
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Как сообщает Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, родители должны будут обратиться с заявлением о назначении выплаты в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

При себе необходимо иметь паспорт, сведения о счете, открытом в отделении кредитной организации и справку из общеобразовательной организации о сроке обучения ребенка.

Помимо этого, отмечается, что подать заявление о назначении и выплате единовременного пособия к началу учебного года можно только в период с 1 июля по 30 сентября. Сделать это многодетные орловцы смогут несколькими способами: придя лично в учреждение социальной защиты населения, через МФЦ или с помощью портала Госуслуг.