Многодетные орловцы смогут получить пособия к началу учебного года

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Как сообщает Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, родители должны будут обратиться с заявлением о назначении выплаты в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

При себе необходимо иметь паспорт, сведения о счете, открытом в отделении кредитной организации и справку из общеобразовательной организации о сроке обучения ребенка.

Помимо этого, отмечается, что подать заявление о назначении и выплате единовременного пособия к началу учебного года можно только в период с 1 июля по 30 сентября. Сделать это многодетные орловцы смогут несколькими способами: придя лично в учреждение социальной защиты населения, через МФЦ или с помощью портала Госуслуг.