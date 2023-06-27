В Орловской области появился новый маммограф-флюорограф

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области, мобильный комплекс будет выезжать в отдаленные населенные пункты, чтобы их жители могли пройти диспансеризацию, не выезжая для этого в районный центр. Пока идет капитальный ремонт поликлиники, передвижном комплекс также будет работать и на базе Кромской ЦРБ. Здесь жительницы районного центра смогут пройти маммографию.

Врачи советуют проходить маммографию женщинам старше 40 лет в рамках диспансеризации раз в два года. Направление на процедуру и другие обследования дает специалист кабинета профилактики районной поликлиники.

Передвижным маммографом-флюорографом ориентированно будут пользоваться более 12 тысяч человек. После завершения ремонта в поликлинике передвижной комплекс сможет выезжать для проведения диспансеризации и в соседние районы.