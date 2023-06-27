Орловские студенты могут получть новую стипендию имени академика Валиева

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 17 июня подписал постановление об учреждении стипендий имени Валиева для студентов, имеющих значительные достижения в области электронной промышленности. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Полсотни студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, преуспевшие в области электронной промышленности, будут получать по 55 тысяч рублей в месяц.

Для аспирантов учреждены 30 стипендий в размере 75 тысяч рублей.

– Учреждение стипендии имени К.А. Валиева направлено на поддержку студентов и аспирантов, которые получают образование по наиболее востребованным специальностям технического профиля, а именно электронная промышленность, – заметила эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Татьяна Алехина.