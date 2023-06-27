В Орловской области пройдет региональное первенство по велосипедному спорту на шоссе

Первенство Орловской области по велосипедному спорту на шоссе пройдет с 14 по 15 июля в Орловском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Индивидуальна гонка стартует 14 июля в 11 часов в поселке Знаменка. Движение будет осуществляться в направлении села Субурово. Финиш запланирован на 14 часов. Групповая гонка состоится 15 июля.

За первое, второе и третье места в каждой возрастной группе спортсмены будут награждены грамотами, медалями, кубками.

Отметим, что официальные заявки на участие в гонке принимаются мандатной комиссией 3 июля 2023 года с 11:00 до 14:00 в Спортивной школе №1 города Орла, расположенной по адресу: Орел, улица Карачевская, 74.