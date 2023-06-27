В Орле проходит шахматный фестиваль «Славянские корни»

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Данный фестиваль проводится для популяризации шахмат в Орловской области, повышению уровня мастерства спортсменов, укрепления дружбы представителей городов и населенных пунктов славянских стран.

Организаторы фестиваля: НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», БУ ООО «Шахматно-шашечная спортивная школа», ОО «Федерация шахмат Орловской области».

Партнеры фестиваля: Департамент физической культуры и спорту Орловской Области, ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», АНО «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив», Региональное объединение Всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры".

«Шахматы - интеллектуальная игра с историей в полторы тысячи лет. Больше 600 миллионов человек на нашей планете умеют играть в шахматы, увлекаются ими профессионально или на любительском уровне. Ученые доказали: эта игра развивает аналитическое и логическое мышление, улучшает память, способность к самоанализу, повышает скорость реакции, учит тактике. А еще доказано, что у играющих в шахматы детей гораздо выше успеваемость в учебе, недаром во многих школах России обучение шахматам стало обязательным уроком. Практика уже доказала свою эффективность: согласно проведенным исследованиям, учащиеся, практикующие занятие шахматами хотя бы раз в неделю, усваивают знания по школьным предметам на 35-40% лучше. Лично я знаю много людей, которые с детства увлекались шахматами, уверен, что этот вид спорта сыграл не последнюю роль в становлении их личности и достижении успехов», - рассказывает Сергей Кутенев, Президент Федерации шахмат Орловской области.

В качестве почетного гостя на фестивале «Славянские корни» присутствовал Кирсан Илюмжинов - шестой Президент ФИДЕ, Президент республики Калмыкия.

На фестиваль прибыло более 200 участников из 10 регионов России, а также гостей из 4 стран.

Получить более подробную информацию о шахматном фестивале Вы сможете: https://kutenev.ru/development_innovation_fund/orel_chess_tournament/.