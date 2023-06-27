Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле женщина отправилась в больницу после ДТП. Авария произошла в Железнодорожном районе Орла.

Как сообщает орловская Госавтоинспекция, 26 июня 35-летняя водительница, управляя "Рено-Сандеро", ехала по улице Ливенская в направлении улицы Ростовская Орла. В 17:45 в районе дома 72 по улице Ливенская женщина нарушила правила дорожного движения. Она не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с "Опель-Вектра" под управлением 46-летней водительницы, которая ехала впереди.

В результате ДТП водительница "Опель-Вектра" получила травмы, и была доставлена в Орловскую областную клиническую больницу, после осмотра врачом отпущена на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП.