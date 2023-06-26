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НовостиОбщество26 июня 2023 14:59

В Орловской области ожидается ухудшение погоды

Сильные ливни обрушатся на регион в ближайшие дни
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Орловскую область окружили дождевые облака и ближайшие два дня солнца на небе не прогнозируется.

По данным орловского гидрометцентра 26 и 27 июня регион захватят сильные ливни, за первые сутки выпадет до 18 миллиметров осадков. Температура воздуха днем опустится до +16°C днем, и до +14°C ночью. Ветер преимущественно восточный с порывами до семи метров в секунду.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, а также нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

При возникновении чрезвычайной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.