Орловская область получит пять миллионов рублей на лекарства

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Почти пять миллионов рублей Орловщина сможет потратить на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о дотации.

– Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства, – отметил Михаил Мишустин.

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.