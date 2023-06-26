Исполняющим обязанности заместителя губернатора Орловской области по социальной политике назначен Олег Ревякин

Фото: сайт правительства Орловской области

Соответствующее решение губернатор Андрей Клычков озвучил на аппаратном совещании в областной администрации.

– Олег Николаевич – опытный руководитель. За его плечами большой опыт работы муниципального, регионального уровня, в том числе в качестве заместителя Председателя Правительства Орловской области - руководителя блока социального развития. Новое назначение – это непростой, тяжелый сектор. Олег Николаевич будет курировать одно из важнейших направлений. Прошу оперативно включиться в эту работу, – отметил Андрей Клычков.

Известно, что Олег Ревякин – уроженец Малоархангельского района. С 2010 года он занимал должность заместителя Председателя Правительства Орловской области – руководителя блока социального развития. А с апреля 2016 года чиновник приступил к обязанностям главы Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.