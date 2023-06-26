В Орловской области молодой мужчина попал в реанимацию после ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, ДТП с двумя пострадавшими случилось 25 июня, около пяти вечера. Известно, что 20-летний водитель, управлял «Рено Логан», и выезжая со второстепенной грунтовой дороги на главную автодорогу «Орел – Ефремов», столкнулся с «Киа Соренто», которым управлял 71-летний мужчина.

В результате аварии, различные травмы получили три человека. Это водитель «Рено Логан», молодой человек был госпитализирован в реанимацию Орловской областной клинической больницы. Кроме того, пострадали 20-летний пассажир «Рено Логан», его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Орловской областной клинической больницы, и 59-летняя пассажирка «Киа Соренто». Она была доставлена в Орловскую областную клиническую больницу, после оказания медицинской помощи врачи отпустили женщину на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых три ДТП с пострадавшими, в результате которых шесть орловцев получили травмы.