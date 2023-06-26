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НовостиПроисшествия26 июня 2023 10:17

В Орле сгорела квартира в многоэтажном доме

Пожар случился в Заводском районе города
Елена Зябкина
Фото: архив ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: архив ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в квартире на улице Комсомольской в городе Орле произошло 23 июня, около полудня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По прибытию к месту пожарных из окна квартиры жилого дома на пятом этаже шел белый дым.

В результате, в квартире частично выгорела отделка одной из стен. Пожарные эвакуировали двух человек. Сообщается также, что при чрезвычайном происшествии никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Всего за прошедшие выходные дни в Орловской области ликвидировано 20 возгораний. При этом, пожарные спасли одного человека. В тушении одного из пожаров принимали участие добровольцы.