В Орле сгорела квартира в многоэтажном доме

Фото: архив ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в квартире на улице Комсомольской в городе Орле произошло 23 июня, около полудня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По прибытию к месту пожарных из окна квартиры жилого дома на пятом этаже шел белый дым.

В результате, в квартире частично выгорела отделка одной из стен. Пожарные эвакуировали двух человек. Сообщается также, что при чрезвычайном происшествии никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Всего за прошедшие выходные дни в Орловской области ликвидировано 20 возгораний. При этом, пожарные спасли одного человека. В тушении одного из пожаров принимали участие добровольцы.