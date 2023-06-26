В Орловской области пожарные спасли из горящей квартиры женщину

Фото: архив ГУ МЧС России по Орловской области

О возгорании жилого дома на двух хозяев в деревне Большое Колчево Кромского района пожарным стало известно 26 июня, в 0:39. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных часть дома горела изнутри, кровля частично обрушилась. Существовала угроза распространения огня на вторую часть дома и чердачное помещение. Сообщается, что из горящей квартиры была спасена 40-летняя женщина. Орловчанку передали сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего ее доставили в больницу.

В результате пожара одна из квартир выгорела по всей площади. Помещения второй квартиры частично повреждены огнем, в кровле имеются термические повреждения. Отметим, что в тушении пожара принимали участие добровольцы.