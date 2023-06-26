В орловском Парке Победы открыли детскую инклюзивную площадку

Фото: Орловский социальный кластер

Площадку для детей с особенностями развития установили в Парке Победы города Орла за счет средств, которые собрали год назад в рамках благотворительного полумарафона «ПоБерегу». Мероприятие организовал Фонд поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер». Тогда акция собрала полторы тысячи участников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На площадке установили сетчатые качели с пристяжными ремнями, баскетбольную мини-площадку, интеллектуальную игровую площадку на тему математики со шрифтом Брайля, трубы с интерактивом, карусель и специальные горки.

Второй благотворительный забег в региональной столице планируется провести 6 августа. Собранные средства вновь направят на социальный проект, который выберут сами жители.