В Орловской области сняли ограничения и повышенные меры безопасности

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В рамках оперативного штаба по обеспечению безопасности в Орловской области обсуждались вопросы текущей обстановки в регионе. Были также подведены итоги деятельности служб и ведомств за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

– Со вчерашнего дня в Орловской области усилены меры безопасности. Все силовые структуры были переведены на усиленный режим несения службы. В настоящее время отряды ЧВК "Вагнер" прекратили движение в сторону Москвы и возвращаются в пункты постоянной дислокации, – отметил Андрей Клычков.

Сейчас обстановка в регионе спокойная и стабильная, находится под полным контролем правоохранительных органов. 24 июня в образовательных учреждениях состоялись выпускные вечера. Мероприятия прошли без происшествий, были обеспечены усиленные меры безопасности.

По словам губернатора, ситуация в регионе находится на постоянном контроле правоохранительных органов. Все службы региона продолжают работу в штатном режиме.