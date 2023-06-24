«Обстановка в регионе спокойная»: губернатор Клычков записал обращение к орловцам

Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области записал видеообращение к жителям региона. Клычков отметил, что все запланированные мероприятия проходят в штатном режиме.

По словам главы региона, совместными усилиями орловцы очень долго выстраивали отношения поддержки гражданского тыла всему российскому фронту. Андрей Клычков подчеркнул, что военные в эту минуту защищают страну, обеспечивают безопасность семей, которые проживают в Орловской области и в целом в России. Он заявил, что не приемлет никакие разборки, когда враг стоит на границах.

– Считаю, что президент абсолютно прав, в том, что на такие шаги должна быть понятная четкая и жесткая реакция. Мы должны сегодня как никогда обеспечить единство нашего народа, наших всех политических сил и безусловно, нашей армии, – отметил губернатор.

24 июня Андрей Клычков должен был выехать в зону СВО для передачи очередного груза с гуманитарной помощью. Однако, по его словам, поездку пришлось отложить. Вместе с правоохранительным блоком правительство Орловской области ночью усилило меры безопасности. Помимо этого, губернатор подчеркнул, что в регионе пройдут все запланированные ранее мероприятия.

– Призываю всех горячих голов сегодня все усилия направить для того, чтобы одолеть главного врага! – закончил обращение глава области.

Напомним, ранее Андрей Клычков сообщил, что в Орловской области усилены меры безопасности.