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НовостиОбщество24 июня 2023 9:04

Жителей Орловской области попросили не выезжать за пределы региона

Об изменениях ситуации власти проинформируют дополнительно
Анна ГРЕБЕНКИНА

Жителей Орловской области попросили не выезжать за пределы региона. Об усилении меры безопасности сообщили в правительстве региона в субботу, 24 июня. По словам губернатора Андрея Клычкова ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к принятым мерам. Об изменениях ситуации власти проинформируют дополнительно.

В Воронежской области с 24 июня действует режим контртеррористической операции. Жителей призвали отказаться от поездок по трассе М-4 «Дон», а также по дорогам регионального и местного значения. Автомобили досматривают. Также отменили все ближайшие массовые мероприятия.