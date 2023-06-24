Жителей Орловской области попросили не выезжать за пределы региона. Об усилении меры безопасности сообщили в правительстве региона в субботу, 24 июня. По словам губернатора Андрея Клычкова ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к принятым мерам. Об изменениях ситуации власти проинформируют дополнительно.

В Воронежской области с 24 июня действует режим контртеррористической операции. Жителей призвали отказаться от поездок по трассе М-4 «Дон», а также по дорогам регионального и местного значения. Автомобили досматривают. Также отменили все ближайшие массовые мероприятия.