В Орловской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве сына

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего ливенца. Ему предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Из материалов уголовного дела известно, что 13 апреля 2023 года во дворе своего дома на улице 3-я Набережная в городе Ливны пьяный пожилой мужчина поссорился со своим 39-летним сыном, который оскорбил его. В ходе ссоры мужчина облил сына бензином из находящейся во дворе канистры и поджег его одежду. После этого, потерпевший оказался в больнице, где впоследствии умер.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.