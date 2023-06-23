В Орле открылся региональный этап Спартакиады пенсионеров России

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На Центральном стадионе имени Ленина состоялась торжественная церемония открытия IХ Спартакиады пенсионеров Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие посетил губернатор Андрей Клычков. Глава региона поприветствовал участников и организаторов соревнований.

– Спартакиада пенсионеров Орловской области – яркое, замечательное начинание, у истоков которого стоял Иван Яковлевич Мосякин – патриот, государственник, человек, всей душой любивший Орловский край. Колоссальное внимание он всегда уделял развитию орловского спорта, поддержке любых инициатив, направленных на пропаганду здорового образа жизни, – отметил Клычков.

Участники спартакиады почтили минутой молчания память об основателе и организаторе Спартакиады Иване Мосякине.

В Спартакиаде принимают участие более 250 человек. Это представители всех городов и районов Орловской области, победители отборочных соревнований в своих городских округах и муниципальных районах.

Отметим, что по итогам регионального этапа будет сформирована команда Орловской области, которая примет участие в финале VIII Спартакиады пенсионеров России. Она пройдет в Санкт-Петербурге с 27 сентября по 2 октября 2023 года.