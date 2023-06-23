Фото: администрация города Орла

В Орле приемку прошло благоустройство пяти дворов. Работу подрядчика оценили жители.

Качество выполненных работ принимала межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители администрации Орла, заказчика — МКУ «ОМЗ города Орла», подрядной организации, депутаты округа и, конечно, жители прилегающих многоэтажек.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в трех дворах, прилегающих к домам №120, 126, 128 по улице Комсомольской,подрядчику было необходимо заменить асфальтовое покрытие и бортовые камни, устроить тротуарные дорожки, установить урны, лавочки, над каждым подъездом повесить светильники, отсыпать зеленую зону и переделать бельевую площадку.

Облагородили и дворы в Карачевском переулке, прилегающие к домам №2 и №4. Всего в Орле на сегодняшний день в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтировано и принято 12 дворовых территорий.